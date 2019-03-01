22,23 ve 24 Şubat tarihlerinde düzenlenen Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası’na Gençlerbirliği’nin yüzücüleri damga vurdu. Gençlerbirlikli sporcuların iki altın, bir gümüş ve iki bronz madalya ile döndükleri turnuvada minik sporcuların başarıları büyük mutluluk yaşattı.

Madalya alan sporcuların listesi şu şekilde:

Asya Altın

200 m Ferdi Karışık stil yarışında 1. olarak Altın madalya

100 m Sırtüstü stil yarışında 2. olarak Gümüş Madalya

200 m Serbest stil yarışında 3. olarak Bronz madalya

Sevde Kaya

50 m Kelebek stil yarışında 1. olarak Altın madalya

Poyraz Deveci

50 M Kelebek stil yarışında 3. olarak Bronz madalya