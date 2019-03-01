Gençlerbirliği'nin yüzücüleri madalyaları topladı
22,23 ve 24 Şubat tarihlerinde düzenlenen Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası’na Gençlerbirliği’nin yüzücüleri damga vurdu. Gençlerbirlikli sporcuların iki altın, bir gümüş ve iki bronz madalya ile döndükleri turnuvada minik sporcuların başarıları büyük mutluluk yaşattı.
22,23 ve 24 Şubat tarihlerinde düzenlenen Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası’na Gençlerbirliği’nin yüzücüleri damga vurdu. Gençlerbirlikli sporcuların iki altın, bir gümüş ve iki bronz madalya ile döndükleri turnuvada minik sporcuların başarıları büyük mutluluk yaşattı.
Madalya alan sporcuların listesi şu şekilde:
Asya Altın
200 m Ferdi Karışık stil yarışında 1. olarak Altın madalya
100 m Sırtüstü stil yarışında 2. olarak Gümüş Madalya
200 m Serbest stil yarışında 3. olarak Bronz madalya
Sevde Kaya
50 m Kelebek stil yarışında 1. olarak Altın madalya
Poyraz Deveci
50 M Kelebek stil yarışında 3. olarak Bronz madalya