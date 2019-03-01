  • Haberler
  • Yüzme
  • Gençlerbirliği'nin yüzücüleri madalyaları topladı

Gençlerbirliği'nin yüzücüleri madalyaları topladı

22,23 ve 24 Şubat tarihlerinde düzenlenen Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası’na Gençlerbirliği’nin yüzücüleri damga vurdu. Gençlerbirlikli sporcuların iki altın, bir gümüş ve iki bronz madalya ile döndükleri turnuvada minik sporcuların başarıları büyük mutluluk yaşattı.

01 Mart 2019, Cuma 12:05
- A +
Gençlerbirliği'nin yüzücüleri madalyaları topladı

22,23 ve 24 Şubat tarihlerinde düzenlenen Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası’na Gençlerbirliği’nin yüzücüleri damga vurdu. Gençlerbirlikli sporcuların iki altın, bir gümüş ve iki bronz madalya ile döndükleri turnuvada minik sporcuların başarıları büyük mutluluk yaşattı.

Madalya alan sporcuların listesi şu şekilde:

Asya Altın 

200 m Ferdi Karışık stil yarışında 1. olarak Altın madalya

100 m Sırtüstü stil yarışında 2. olarak Gümüş Madalya

200 m Serbest stil yarışında 3. olarak Bronz madalya

Sevde Kaya 

50 m Kelebek stil yarışında 1. olarak Altın madalya

Poyraz Deveci 

50 M Kelebek stil yarışında 3. olarak Bronz madalya 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.