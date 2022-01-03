Futboluluk kariyerinde ülkesi Güney Afrika dışında sadece Türkiye'de forma giyen Alfred Phiri, silahlı saldırıya uğradı. Phiri, Güney Afrika'da Alexandra'da sahibi olduğu mekanda silahlı saldırıya uğrarken kendisine iki kurşun isabet etti.

Phiri, kolundan ve bacağından yaralandı. Phiri'nin kız kardeşi Eleanor, Alfred'in durumuna ilişkin TimesLIVE'a açıklamalarda bulunurken durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Alfred Phiri'nin durumunu aktaran kız kardeşi Eleanor, "Kızını aradı ve görüntülü sohbet ettiler. Hemşireler tedaviye yanıt verme şeklinden çok memnunlar. Çok ağrısı ve zaman zaman kanaması var ama durumu iyi ve ilaçlara yanıt veriyor. Şu anda aldığı ilaçlardan dolayı biraz fazla uyusa da yürüyebiliyor" dedi.

Alfred Phiri, 1996'da Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye'ye gelmişti. Sonrasında Vanspor'da kiralık bir dönem geçirdi ve 2001'de Gençlerbirliği'nden ayrıldıktan sonra Samsunspor kadrosuna katılmıştı. 1998 Dünya Kupası'nda Güney Afrika kadrosunda da yer alan Phiri, 2001'de Fenerbahçe 'yi penaltılar sonucunda geçerek Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaşan Gençlerbirliği'nin önemli isimlerinden biriydi.