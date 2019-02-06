Manchester United'da forma giyen Paul Pogba'nın ağabeyi Florentin Pogba, geçtiğimiz sezonun devre arasında Gençlerbirliği'ne transfer olmuştu.

Saint Etienne'den geldiği Başkent ekibiyle yollarını sezon sonunda ayıran 28 yaşındaki Fransız stoper, o gün bugündür kendisine kulüp bulamamıştı.

Son olarak İspanyol ekibi Elche ile deneme idmanlarına çıkan yıldız isim, MLS'in son şampiyonu Atlanta United'la resmi sözleşme imzaladı.

Kulübün sportif direktörü Carlos Bocanegra, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Florentin'in kulübümüze resmen katılmasından ötürü çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Pogba, geçtiğimiz sezonun 32. haftasında Antalyaspor'a 1-0 kaybettikleri mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmış ancak başta Ahmet Oğuz olmak üzere takım arkadaşlarının büyük tepkisiyle karşılaşmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler