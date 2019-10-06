Gençlerbirliği’nin 3. zaferi!

Gençlerbirliği bu sezon üçüncü kez bir maçtan puan çıkardı. Süper Lig’de 7. hafta itibarıyla son sırada bulunan Başkent temsilcisi, daha önce Trabzonspor ve Alanyaspor’la da berabere kalmıştı. Böylece Kayserispor’la birlikte ligin dibine demir atan Kırmızı-Siyahlılar, milli ara sonrası için umut tazeleme fırsatı buldu. Galatasaray karşısında alınan beraberliğe karşın, tribünlerde yönetime büyük tepki vardı. Taraftarlar, Gençlerbirliği Yönetimi’nin istifa etmesini bekliyor.

Kaplan: Dersimize iyi çalıştık

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Galatasaray beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, “Hafta boyunca dersimize iyi çalışmıştık. Galatasaray’dan 1 puan aldık, belki sevinmemiz lazım ama 6-7 tane pozisyon bulduk, bugün bizim hakkımız 3 puandı. Şanssızlığımız var, topu bir türlü kaleden içeri sokamıyoruz. Yine de bütün arkadaşlarımızın yüreğine sağlık, onları kutluyorum. Kazanıp başkanımızı mutlu etmek isterdim. Çok büyük emekleri var. Galatasaray’a da Avrupa kupalarında başarılar diliyorum” dedi.