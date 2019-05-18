Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 yendi. Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi geçen hafta garantileyen Gençlerbirliği, 2018-2019 sezonunu 70 puanla Abalı Denizlispor’un ardından ikinci sırada tamamladı.

Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 58 yapan ve 6. sıraya yükselen Adana Demirspor ise play-off etabına kaldı. Adana Demirspor, play-off’ta ligi 3. sırada bitiren Hatayspor ile eşleşti. Öte yandan, Adana Demirspor’un ilk golünü atan Pote, 86. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

6’ncı dakikada Süleyman’ın sağ taraftan girerek ceza sahasına yaptığı ortada, Barış’tan seken topu Pote boş kaleye gönderdi: 0-1.

9’uncu dakikada Halil İbrahim’in sol taraftan ceza sahasına girerek yaptığı ortada Adil’den seken topa Matei bekletmeden vurdu top kalecinin sağından auta çıktı.

36’ncı dakikada Vedat’ın savunmada uzaklaştırdığı topta Berk kaleci Taha ile karşı karşıya kaldı, ceza sahası dışında son adam olarak değerlendirilen kaleci Taha kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

43’üncü dakikada kontra atakta Pote’nin verdiği pasta topla buluşan Kaan’ın şutunu kaleci Hakan çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

56’ıncı dakikada Erdal Öztürk’ün geri pasında topla buluşan Nadir Çiftçi kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.

68’inci dakikada sağ kanattan gelen pasla topla buluşan Herve Kage topu ağlara gönderdi: 1-2.

72’nci dakikada Kage’nin sol taraftan ceza sahası içerisine pas attı, topla buluşan Süleyman’ın şutunu kaleci Hakan çıkardı.

77’nci dakikada Nobre sol kanattan ceza sahasına girdi kaleci ile karşı karşıya kaldı şutunu çekti, şutu kaleci Çağlar kurtardı.

83’üncü dakikada Matei’nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Bekir’in şutu az farkla auta gitti.

85’inci dakikada ceza sahası içerisinde Ahmet Oğuz’un Herve Kage’ye müdahalesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi.

86’ncı dakikada Pote penaltı atışından faydalanamadı topu üstten auta attı.

Mücadele Adana Demirspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Ali Şansalan, Cemal Bingül, Seyfettin Ünal

GENÇLERBİRLİĞİ: Taha Cengiz Demirtaş - Ahmet Oğuz, Mert Çetin, Barış Başdaş, Halil İbrahim Pehlivan, Selçuk Şahin (Dk. 45 Bekir Yılmaz), Rahmetullah Berişbek (Dk. 38 Hakan Arıkan), Berat Ayberk Özdemir, Nadir Çiftçi, Deniz Yılmaz (Dk. 73 Mert Nobre), Cosmin Matei

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar Şahin - Süleyman Koç (Dk. 78 Emre Uruç), Adil Demirbağ, Semih Güler, Kaan Kanak, Hamidou Traore, Erdal Öztürk (Dk. 61 Herve Kage), Berk Yıldız, Vedat Bora, Oleksandr Glandkyy, Mickael Pote (Dk. 89 Levent Ayçiçek)

GOLLER: Dk. 56 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği) - Dk. 6 Mickael Pote, Dk. 68 Herve Kage (Adana Demirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 36 Taha Cengiz Demirtaş (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği) - Vedat Bora (Adana Demirspor)