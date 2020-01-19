Gençlerbirliği’ne Hacettepe’den iki takviye

Gençlerbirliği, ara transfer döneminde pilot takımı Hacettepe’den kaleci Burak Çapkınoğlu ile savunma oyuncusu Ömer Alper Tatlısu'yu kadrosuna kattı.

19 Ocak 2020, Pazar 20:52 Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği’ne Hacettepe’den iki takviye

Gençlerbirliği, ara transfer döneminde pilot takımı Hacettepe’den iki takviye yaptı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon başında A takım ile kampa gelen ancak sezonu Hacettepe ile açan genç kaleci Burak Çapkınoğlu ile savunma oyuncusu Ömer Alper Tatlısu, ikinci yarıda Gençlerbirliği ile yollarına devam edecek.

Ayrıca Gençlerbirliği A takımı bünyesinde yer alan kaleci Ahmet Cevat Varol tecrübe kazanması için Hacettepe’ye gönderilirken, kaleci Übeyd Adıyaman da Bodrum Belediyesi Bodrumspor’a kiralandı.

Gençlerbirliği, daha önce de Mike van Beijnen ve Kristoffer Nordfeldt’i kadrosuna katmıştı.

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