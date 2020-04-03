Gençlerbirliği Spor Kulübü, sosyal medya hesabından “Zamanımızın Gerçek Kahramanları” başlığıyla sağlık emekçilerine teşekkür etti. Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre hergün bir sağlık emekçisinin ismi ve fotoğrafının paylaşılacağı şu şekilde duyuruldu:

“Her akşam alkışlarımızla teşekkürlerimizi sunduğumuz isimsiz kahramanların isimlerini "Zamanımızın Gerçek Kahramanları" başlığıyla sizlerle paylaşacağız.”

İlk teşekkür ise Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Seren Aksun’un fotoğrafının yer aldığı görsel ile yapıldı.



