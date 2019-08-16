Gençlerbirliği altyapısından yetişen Mert Çetin, Roma ile 5 yıllık mukaveleye imza attı. Genç oyuncunun transferinin ardından başkent ekibi Gençlerbirliği resmi internet sitesinden Mert’e bir teşekkür mesajı paylaştı:

10 yaşında kapısından girdiği İlhan Cavcav Tesisleri’nde tüm yaş gruplarında Gençlerbirliği formasını başarıyla taşıyan futbolcumuz Yıldırım Mert Çetin bugün yuvadan ayrıldı.

Kendisini 5 yıllığına İtalyan devi AS Roma’ya bağlayan imzayı bugün atan futbolcumuz Mert Çetin’e kulübümüze kattığı tüm emekler için canı gönülden teşekkür ediyoruz.

Karakteri ve Gençlerbirliği kültürüne olan bağlılığı ile adeta Gençlerbirliği altyapısının bir aynası olan futbolcumuzun İtalya’da hem altyapımızı hem de ülkemizi başarıyla temsil edeceğinden hiçbir şüphemiz yok.

Mert’in açtığı bu yol Beratlara, Ardalara, Rahmetullahlara yeni bir ışık olacak. Türkiye’nin tüm liglerine futbolcu kazandıran, futbolcu fabrikası altyapımızın adı artık Avrupa’da da hakkıyla temsil edilecek.

Gençlerbirliği her zaman “gençlere” güvendi, her zaman “gençleriyle” kazandı.

Gençlerbirliği, “gençleriyle ve gençlere olan inancı” ile yaşamaya , var olmaya devam edecek.

Kalbimiz seninle Mert!