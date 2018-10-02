Gençlerbirliği’nden kayıpsız başlangıç

Futbolda 2001-2002’den itibaren farklı bir statüyle oynanan Spor Toto 1. Lig’de 2018-2019 sezonunda ilk 7 haftayı kayıpsız geçen Gençlerbirliği, bu süreçte en başarılı sezon başlangıcına imza attı.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig’e yükseleceği, takip eden 4 takımın play-off mücadelesi vereceği Spor Toto 1. Lig’de 7. hafta maçları dün oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. İlk 7 haftayı kayıpsız kapatan Gençlerbirliği topladığı 21 puanla ilk sırada yer aldı. Ligin namağlup iki ekibinden biri olan Boluspor da 19 puanla başkent temsilcisini takip etti.

- Gençlerbirliği’nden ilk

Bu yıl 56. kez Süper Lig’e yükselme heyecanının yaşandığı Spor Toto 1. Lig, 2. Lig adıyla oynanmaya başlandıktan sonra yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002’den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008’den sonra da TFF 1. Lig adını aldı.

Ligde ilk 7 maçı kayıpsız geçen Gençlerbirliği, 2001-2002’den itibaren en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Spor Toto 1. Lig’de 2001-2002’den beri 2005-2006’da Bursaspor ilk 6 maçında sahadan 3 puanla ayrılmıştı. 2004-2005’te Sivasspor, 2013-2014’te ise Balıkesirspor ilk 5 müsabakada rakiplerini mağlup etmişti.

- En başarılı ekip Zeytinburnu

Spor Toto 1. Lig’de daha önceki 55 sezonda en başarılı ekip konumunda Zeytinburnu bulunuyor.

1988-1989 sezonunda 2. Lig C Grubu’nda Zeytinburnu yüzde 82,4 galibiyet oranı yakalamıştı. O sezon Süper Lig’e çıkan Zeytinburnu’nun ardından en başarılı ekipler 1983-1984’te 76,7 galibiyet yüzdesiyle Malatyaspor ve 1990-1991’de yüzde 76,5 galibiyet oranıyla Altay oldu.

AA