12 Ocak'ta başlayan ikinci transfer ve tescil dönemiyle birlikte başkent ekibi, kadrosuna Özgür Çek, Nurullah Aslan, Alperen Babacan, Hayrullah Erkip, Ebrar Yiğit Aydın, Mete Kaan Demir, Özkan Yiğiter ve Erkan Eyibil’i kattığını açıkladı.

Başkent ekibi, Manisa FK’dan Özgür Çek ve MKE Ankaragücü’nden Alperen Babacan ile 1,5 yıllığına; Nevşehir Belediye Spor’dan kaleci Ebrar Yiğit Aydın’la 2,5 yıl artı 1 yıl opsiyonlu anlaşma imzaladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, sezon başında MKE Ankaragücü’nde forma giyen Yılport Samsunsporlu kaleci Nurullah Aslan; Eyüpspor’dan Mete Kaan Demir; Demir Grup Sivasspor ’dan Özkan Yiğiter, Fraport Tav Antalyaspor’dan Erkan Eyibil ve Yukatel Kayserispor’dan Hayrullah Erkip’i ise sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.