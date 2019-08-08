Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Murat Cavcav, Soylu’ya 61 numaralı Gençlerbirliği forması hediye etti.
Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Murat Cavcav, Soylu’ya 61 numaralı Gençlerbirliği forması hediye etti.
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