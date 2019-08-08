Gençlerbirliği'nden İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti.

08 Ağustos 2019, Perşembe 17:44
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Gençlerbirliği'nden İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Murat Cavcav, Soylu’ya 61 numaralı Gençlerbirliği forması hediye etti. 

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