Başkent ekibi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı duyuruda, “2022-2023 Futbol Sezonunda Eryaman Stadyumu’nda oynayacağımız Spor Toto 1. Lig maçlarını “Gaziler ve Şehit Yakınlarımız” ücretsiz olarak izleyebilecektir” ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan kombine biletleri için son günün 19 Ağustos olduğunu duyuran Gençlerbirliği, kombine biletlerin VİP hariç diğer üç tribünde; Maraton, Sağ Kapalı ve Kale Arkası’nın kadın taraftar ve öğrenciler için yüzde 50 indirimli olduğunu açıkladı.

TARAFTARA HER MAÇ İMZALI FORMA

Gençlerbirliği aynı zamanda sezon boyuncu oynadığı her maçta Passolig şartlarını yerine getirerek stadyuma giriş yapan 1923'üncü taraftara da takımın imzalı formasını hediye edeceğini duyurdu. Konuya ilişkin başkent ekibinin yaptığı duyuru şu şekilde:

“2022-2023 sezonu boyunca Eryaman Stadyumu’nda oynayacağımız tüm karşılaşmalarda, Passolig şartlarını yerine getiren 1923. taraftar için takımımızın imzalamış olduğu 100. yılımıza özel bir adet sezon forması, bir futbolcumuz tarafından kendisine takdim edilecektir. Değerli taraftarlarımıza önemle duyurulur.”

DHA