Gençlerbirliği, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü ile testleri pozitif çıkan Trabzonspor ve Galatasaraylı futbolcular için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Başkent kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Covid-19 testleri pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 1 futbolcusu ve 1 çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Yine Covid-19 testleri pozitif çıkan Trabzonspor ve Galatasaray futbolcularına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



