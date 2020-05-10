Gençlerbirliği’nden Anneler Günü kutlaması

Gençlerbirliği Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkent ekibinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Tüm başarılarımızın, en güçlü adımlarımızın ve bu inancımızın ardında annelerimizin desteği var. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." denildi.

10 Mayıs 2020, Pazar 10:22 Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği’nden Anneler Günü kutlaması

Gençlerbirliği Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Tüm başarılarımızın, en güçlü adımlarımızın ve bu inancımızın ardında annelerimizin desteği var. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." denildi.

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