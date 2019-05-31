Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e çıkan Gençlerbirliği’nde İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

Gençlerbirliği’nden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı ifade edildi. Genç teknik adam da camiaya teşekkür mesajı yayınlayarak görevi bıraktığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor’u Süper Lig’e çıkartan İbrahim Üzülmez aynı başarıyı bu sezon Gençlerbirliği ile elde etmişti. Üzülmez, Başkent ekibi ile çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alırken oynadığı 2 karşılaşmada sahadan mağlup ayrıldı.

Genç hocanın yerine, daha önce de takımda görev yapan Alman teknik direktör Thomas Doll ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı öğrenildi.







