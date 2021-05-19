Gençlerbirliği, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı tarihinin 3 Haziran olarak değiştirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği’nin 23-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı, T.C. İçişleri Bakanlığı’nın Mayıs 2021 tarih ve 89780865-153 sayılı genelgesi nedeniyle 3-10 Haziran 2021 tarihlerine ertelenmiştir. Ertelenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı 3 Haziran 2021 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da Emniyet Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi, No:6 06560 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Gençlerbirliği Spor Kulübü İlhan Cavcav Tesislerinde yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 10 Haziran 2021 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da aynı adreste yapılacak olup, genel kurulumuz ve seçimimiz pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.