Süper Lig 12 Haziran'da başlıyor. Takımlar antrenmanlara başladı. Bu takımlardan bir tanesi de ligin 12. sırasında yer alan Gençlerbirliği... Kırmızı Kara'larda son dakika gelişmesi yaşandı. Takımın 28 yaşındaki sol kanadı Nadir Çiftçi'nin antrenmanda sakatlandığı ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Ankara temsilcisinden yapılan açıklama şu şekilde:

Antrenmanda geçirdiği sakatlığın ardından sponsor hastanemiz Acıbadem Ankara Hastanesi’nde tetkikleri yapılan Nadir Çiftçi’nin sağ diz ön çapraz bağında gerilme ve buna bağlı ödem tespit edilmiş olup, sporcunun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Nadir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına yeniden kavuşmasını temenni ediyoruz.