Altyapıdan önemli isimler çıkaran ve Türk futboluna kazandıran Gençlerbirliği, süper solak Arda Güler'in sonraki satışından yüzde 20’lik pay için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkent ekibinde Musa Şahindere ve Metehan Mert'e talipler çıktı.

Musa Şahindere'ye MLS'ten kanca

Kırmızı Siyahlılar ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Musa Şahindere'ye MLS ekipleri Cincinnati ve Charlotte kanca attı. İki kulübün de devre arasında 20 yaşındaki sol bek için temaslarını hızlandıracağı öğrenildi.

Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Musa Şahindere, Gençlerbirliği formasıyla çıktığı 31 maçta 1 golle oynadı.

Bu sezon 9 maça çıkan ve 1 gol atan Musa, 2 de sarı kart gördü. Gençlerbirliği altyapısından yetişen genç oyuncu, 2020/21 sezonunu Hacettepe'de kiralık olarak geçirmesinin ardından takıma dönmüştü.

Metehan Mert'e Süper Lig 'den talipler var

Altyapıdan yetişen bir başka isim olan Metehan Mert de Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu. Bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 1295 sahada kalan 23 yaşındaki stoperle Konyaspor ile Adana Demirspor talip oldu.

Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Metehan Mert, Gençlerbirliği formasıyla çıktığı 54 maçta 4 golle oynadı.

İki takımın, Kırmızı Siyahlılar'ın vazgeçilmez isimlerinden olan Mert için devre arasında teklif yapacağı gelen haberler arasında. Gençlerbirliği altyapısından yetişen 23 yaşındaki stoper, kiralık geçirdiği Hacettepe dönemleri sonrası takıma döndü ve formayı kaptı.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL