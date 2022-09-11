Dün akşam sahasında Tuzlaspor'a 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"Kulübümden bugün itibarıyla ayrılıyorum"

Diyadin açıklamasında, "14 ay önce ilk günkü heyecanımla yeniden adımımı attığım kulübümden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bu süreçte 9 ay transfer yasağı 3'de kongre yaşadım. Hayatım boyunca hiç bahaneler üretmedim, hep çalıştım ve alnımım terinin izinden gittim.

"Bu kadar dayanabildim"

Ancak yalnızlık bu hayatta bir insanın yaşayacağı en zor süreçtir, ben de bu sürece bu kadar dayanabildim. Bu ülkenin en büyük kulüplerinden birinde de forma giyme onurunu, gururunu yaşasamda ben Gençlerbirliğili Metin Diyadin olarak geldim ve öyle de kalacağım. Saygılarıml" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nden açıklama

Başkent ekibi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını şu ifadelerle duyurdu:

"Gençlerbirliği teknik direktörlük görevini yürüten Metin Diyadin dün oynanan Tuzlaspor maçından sonra takımdan ayrılma kararı almış olup, yapılan görüşmeler neticesinde teknik direktörümüzle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Futbolcu olarak 1988-1998 yılları arasında formamızı giyen; Gençlerbirliği PAF Takımı, Gençlerbirliği OFTAŞ ve A Takımı’mızda da teknik direktör olarak görev yapan değerli Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

43 maçta görev yaptı

Başkent ekibiyle 43 maçta görev alan 54 yaşındaki teknik adam bu süre zarfında 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 mağlubiyet alırken 56 puan topladı ve maç başına da 1.30 puan ortalaması yakaladı.

Öte yandan, Gençlerbirliği ligde 5 hafta sonunda topladığı 5 puanla 12. sırada yer alıyor.