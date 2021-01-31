Gençlerbirliği Kulübü, Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getirdi.

Bugün teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran Başkent temsilcisinde yeni teknik direktör belli oldu. Sezona Kasımpaşa'da başlayan ve daha sonra ayrılan deneyimli teknik adam Mehmet Altıparmak, Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü oldu.

Kulüp resmi hesabı üzerinde şu mesajı yayınladı:

"Yuvana hoş geldin Mehmet Altıparmak! Futbolculuk kariyerine altyapımızda başlayan ve uzun yıllar Kırmızı Kara formamızı giyen Mehmet Altıparmak kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Mehmet Altıparmak’a görevinde başarılar diliyoruz."