Gençlerbirliği’nde ikinci İbrahim Üzülmez dönemi

Teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

05 Mart 2019, Salı 20:56 Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği’nde ikinci İbrahim Üzülmez dönemi

Erkan Sözeri ile yollarını ayıran Ankara ekibi, yeni teknik direktörünü buldu. Daha önce de kulüpte görev alan Üzülmez, 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, yapmış olduğu görüşmeler neticesinde teknik direktör İbrahim Üzülmez’i göreve getirdi. Kulübümüz, İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı" denildi.

İbrahim Üzülmez, 2016 yılında Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevini üstlenmiş ve 28 maçta 1.64 puan ortalaması yakalamıştı.


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