Ankara ekibinin tekrardan Spor Toto Süper Lig'de yükselmesinde önemli katkı yapan Bekir Yılmaz ve Ahmet İlhan Özek'in sözleşmeleri karşılıklı olarak yapılan anlaşmayla feshedildi.

Gençlerbirliği Kulübü'nden iki futbolcu için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz sezon formamızı giyen ve şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi futbolculardan biri olan Bekir Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bekir Yılmaz'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

"Geçtiğimiz sezon yaşadığımız şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden olan Ahmet İlhan Özek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Ahmet İlhan Özek'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."