Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav, deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 yendikleri maça ilişkin yaptığı açıklamada, "Sezon başından beri iyi oynamamıza rağmen, sahadan bir türlü 3 puanla ayrılamamıştık. Kaliteli kadro kurduğumuzu hep söyledim. Futbolcularımız iyi oyunlarını sonunda Antalyaspor karşısında gollerle süslemeyi başardı. Tarihimizin en farklı galibiyetlerinden birini aldık. Bu arada takımımız iki maçtır gol yemiyor. Bu da bizi umutlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

En kısa sürede üst sıralara tırmanmaları gerektiğini vurgulayan Cavcav, "İyi oyunumuzun sonucunu alamıyorduk, Antalyaspor deplasmanında başardık. Artık seriye bağlamamız lazım. Çünkü ligin boyu her geçen hafta kısalıyor. Antalyaspor galibiyeti, Yukatel Denizlispor maçını kazanırsak anlamlı olacak. Unutmayalım, hala 17. sıradayız ve bir an evvel yukarı doğru çıkmalıyız. Evet farklı galibiyet moral oldu, futbolcularımızın kendine güveni geldi, camiamızı mutlu etti ama geride kaldı. Bu aşamada bir galibiyet yetmez, seri yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Taraftarsız futbol, maç olur mu?"

Cavcav, "Taraftar maça gelmesin." dediği yönündeki söylentiyle ilgili, "Böyle bir dedikodu yapılıyor, kulağıma geldi. Allah aşkına böyle şey olabilir mi? Taraftarsız futbol, maç olur mu? Tribünden taraftarlarımıza kötü söz etmişim... Gençlerbirliği taraftarı, camiamız, başkasına benzemez. Naiftir, müstesnadır. Gençlerbirliği taraftarı küfür etmez, yöneticileri ise hiç küfür etmez. Olayın doğrusu, taraftarımızın protokol tribünü yönünde yaptığı bir hareketin yanlış anlaşılmasıdır. Karşılaşmanın gerginliğiyle buna tepki verilmiştir. Maçın ardından yöneticim tribüne giderek taraftarla konuşmuş, gerçek, karşılıklı öğrenilmiş ve konu kapanmıştır." açıklamasında bulundu.

Süper Lig için mücadeleci bir takım kurduklarını anlatan Cavcav, sözlerine şöyle devam etti:

"İyi takım kurduğumuzu taraftarımız biliyor. Önemli isimleri kadromuza kattığımızın farkındalar, futbolcularımızın hakkını da teslim ediyorlar. Camiamız, geçen sezonu şampiyon tamamlamak ve Süper Lig'e çıkmak için yaptıklarımıza da şahit. Bunu başardık. Hem de tam bir yıl sonra aynı gün başardık. Düşme üzüntüsünü beraber yaşadık, ait olduğumuz ligde olmanın gururunu ve mutluluğunu da beraber yaşamalıyız. Transferlerimiz iyi, oynadığımız oyun umut veriyor ve kadromuzda çok sayıda alt yapımızdan genç var. Peki sorunumuz ne? 'Sezar'ın hakkı Sezar'a...' denir. Taraftarımız özeldir biliyorum. Aynı zamanda da hakkaniyetlidir."

"1. Lig ile Süper Lig'in bilet fiyatları aynı olamaz"

Cavcav, bilet fiyatlarına yönelik eleştiriler için, "Biz, 'Kesinlikle bedava bilet ya da kombine verilmeyecek.' dedik. Tavizsiz uyguladık, devam da edeceğiz. Fiyatlarda indirim, onu da yaptık. Kale arkası tribünü, onu da açtık. Unutulmamalı ki fiyatı belirleyen yalnızca kulübümüz, yönetimimiz değil ekonomik şartlardır. TFF 1. Lig ile Süper Lig'in maç maliyetleri aynı değil, bilet fiyatları da aynı olamaz. Eryaman Stadımız yeni. 19 Mayıs Stadı'ndaki düzeyde bilet fiyatı beklemek de bence gerçekçi değil." yorumunu yaptı.

Rakip takım taraftarına yapılan bilet satışıyla ilgili şikayetlere de değinen Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz kendimizi eleştiriyoruz. Bunu herkes yapmalı. Taraftarımız da kendini eleştirmeli. Maç kaybederken ya da kazanırken nasıl berabersek, fedakarlık yaparken de beraber olmalıyız. Rakip takım taraftarlarının aynı tribünde birlikte maç izlediği eski günlerin nostaljisini herkes yapıyor. O zamanları hepimiz özlüyoruz. Ben bu güzel hatıranın, bu güzel kültürün, belki de sadece bizim tribünümüzde yaşatılabileceğine, yaşanabileceğine inanıyorum. Taraftarımızı, uzun ve zorlu maratonda adımız gibi 'birlik' olmaya, omuz omuza mücadeleye davet ediyorum."

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- "TFF 1. Lig ile Süper Lig'in maç maliyetleri aynı değil, bilet fiyatları da aynı olamaz"