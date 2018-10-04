Gençlerbirliği’nde hedef 8’de 8

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Erkan Sözeri, yarın deplasmanda Altay’ı yenerek galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde AA muhabirine konuşan Sözeri, yarın deplasmanda Altay ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Lige 7’de 7 yaparak başladık. Kayıpsız devam etmek en büyük amacımız. İyi bir ritim yakaladık ve bunu sürdürmeliyiz. İstikrar önemli. Hedefimiz için istikrarı sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Takımın performansından memnun olduğunu vurgulayan Erkan Sözeri, "İyi mücadele ediyor ve oynamaya çalışıyoruz. Futbolun doğrularını uygulayarak kazanmaya devam etmek istiyoruz. Milli maç arası öncesini kayıpsız geçmeyi ve Gençlerbirliği’ne yakışan bir sonuç alarak dönmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA