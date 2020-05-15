Gençlerbirliği’nde hazırlıklara devam edildi

Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran’da başlayacağı duyurulan Süper Lig için hazırlıklarını sürdürüyor. Beştepe’deki İlhan Cavcav Tesisleri’nde gruplar halinde antrenmana çıkan kırmızı-siyahlıların, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi. Gençlerbirliği hazırlıklarına yarın devam edecek.

İSTANBUL (AA)