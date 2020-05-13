Gençlerbirliği’nde hazırlıklar devam ediyor

Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran’da başlayacağı duyurulan Süper Lig için hazırlıklarını sürdürüyor. Beştepe’deki İlhan Cavcav Tesisleri’nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çalışan kırmızı-siyahlıların, antrenmanı gruplar halinde yaptığı belirtildi.

Sabah ve akşam iki grup halinde idmana çıkan futbolcuların, koordinasyon ve pas çalışması yaptığı kaydedildi. Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın İlhan Cavcav Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

ANKARA (AA)



