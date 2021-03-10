Süper Lig'de 11 haftalardır galibiyet yüzü göremeyen, Mehmet Altıparmak’ın görevine son veren Başkent ekibinde gündem hoca...Takımın başına getirecekleri ismi son şans olarak gören Ankara ekibi, daha önce de kulübün kurtarıcısı olan İbrahim Üzülmez’le anlaşmak istiyor.

Başkan Murat Cavcav’ın bugün deneyimli hocayla bir görüşme gerçekleştirdikten sonra resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Bu hafta Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan Kırmızı-Siyahlılar yeni hocayla yeni bir başlangıç yaparak dirilme düşüncesinde. Gençlerbirliği, 21 puanla ligin dibinde yer alıyor.