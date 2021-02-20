Gençlerbirliği’nde galibiyet ve gol atma hasreti sürüyor

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta rakibine tek golle yenilerek kritik bir mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılarda kötü gidişata çare bulunamadı. Süper Lig’de son galibiyetini Atakaş Hatayspor karşısında alan Gençlerbirliği, sonraki 8 maçta 7 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Puanı 20’de kalan kırmızı-siyahlılar, maç fazlasıyla 20. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği, son olarak 2015-2016 sezonunda 8 maç üst üste kazanamamıştı. Söz konusu sezonun 11-18. haftalarında galibiyet alamayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra toparlanarak sezonu 45 puanla 10. sırada tamamlamıştı.

Gol atamıyor

Gençlerbirliği, büyük bir gol sıkıntısı çekiyor. Ligde galip gelemediği son 8 maçta sadece 2 kez rakip fileleri havalandıran kırmızı-siyahlılar, bunları da penaltılardan buldu. Son 4 maçında ise gol atamayan Gençlerbirliği, Trabzonspor’a 2-1 kaybedilen maçta penaltıdan gol sevinci yaşamıştı. Kırmızı-siyahlılar uzatmalar hariç 364 dakikadır gol atamıyor.

Gençlerbirliği, son olarak böyle bir gol hasretini yine 2015-2016 sezonunda yaşamıştı. Kırmızı-siyahlılar ligin 15-18. haftaları arasında gol atamamıştı.

Başkent temsilcisi 5 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig’de gol hem de galibiyet hasreti açısından kötü bir dönemi tekrarlamış oldu. (AA)