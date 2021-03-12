Gençlerbirliği’nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü tek antrenmanla geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri’nde teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ve top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda taktik çalışma yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Gençlerbirliği, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.