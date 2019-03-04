Spor Toto 1. Lig'e 8'de yaparak harika bir başlangıç yapan fakat son haftalarda düşüşe geçerek Süper Lig hedefinde bir darbe daha alan Gençlerbirliği’nde Erkan Sözeri veda ediyor. Kulüp ve Erkan Sözeri arasında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı yönetim yolları ayırma kararı aldı. Tecrübeli hocayla yarın yapılacak son görüşmenin ardından resmen yollar ayrılacak.

Takımın başına getirilmesi düşünülen ilk isim ise 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında görev aldığı Başkent ekibini en sıkıntılı döneminde ligde tutmayı başaran İbrahim Üzülmez. Üzülmez ile yapılacak görüşmede anlaşma olmazsa yönetim, Mesut Bakkal ve Rıza Çalımbay'la görüşmeye geçecek.

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL







