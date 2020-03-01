Galatasaray deplasmanında son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen Gençlerbirliği’nde Bogdan Stancu şoku yaşanıyor. Daha önce Sarı-Kırmızılı formayı da giyen yıldız futbolcu, gerçekleşen son antrenmanda sakatlandı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Antrenmanda sağ dizine aldığı darbe sonrası sponsor hastanemizde MR’ı çekilen Stancu’nun sağ diz iç yan bağında ikinci derecede yırtık, arka çapraz bağında yırtık ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir. Futbolcumuzun sahalara dönüş süresinin en az 6 hafta olması beklenmektedir” denildi.

5 eksik daha var

Bu sezon 12 golü bulunan Stancu’nun yokluğunun yanı sıra Başkent temsilcisinde, Floyd Ayite, Erdem Özgenç, Sefa Yılmaz, Arda Kızıldağ ve Pierre-Yves Polomat da sakatlıkları sebebiyle Galatasaray’a karşı görev yapamayacak.