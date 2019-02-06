Başarılı hoca, “Ne oyuncu ne yönetim ne de teknik kadroda kaos ya da kopukluk var. Üst üste 4. yenilgi gibi bir durum öngörmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Öngörümüz, Osmanlıspor maçıyla çıkışa başlayacağımız çıkışımız” diye konuştu.
AA
Başarılı hoca, “Ne oyuncu ne yönetim ne de teknik kadroda kaos ya da kopukluk var. Üst üste 4. yenilgi gibi bir durum öngörmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Öngörümüz, Osmanlıspor maçıyla çıkışa başlayacağımız çıkışımız” diye konuştu.
AA
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