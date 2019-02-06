Gençlerbirliği'nde ayrılık yok

Süper Lig yolunda üst üste 3 maç yenilen Gençlerbirliği’nin hocası Erkan Sözeri ayrılık iddialarına yanıt verdi.

06 Şubat 2019, Çarşamba 06:17
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Gençlerbirliği'nde ayrılık yok

Başarılı hoca, “Ne oyuncu ne yönetim ne de teknik kadroda kaos ya da kopukluk var. Üst üste 4. yenilgi gibi bir durum öngörmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Öngörümüz, Osmanlıspor maçıyla çıkışa başlayacağımız çıkışımız” diye konuştu.

AA

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