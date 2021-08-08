TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nin basından sorumlu asbaşkanı Muammer Akyüz, 54. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası’nı kazanan futbolcularını ve teknik heyetini kutladı.

54. TSYD Ankara Kupası’nı normal süresi 0-0 sonuçlanan maçta MKE Ankaragücü’ne penaltı atışlarında 5-3 üstünlük kurarak kazanan Gençlerbirliği’nde asbaşkan Muammer Akyüz, sezon öncesi takımın son durumunu görme açısından önemli bir sınav verdiklerini belirtti.

Akyüz, uzun bir aradan sonra taraftarları önünde oynayarak kazandıkları kupanın takıma moral verdiğini dile getirdi.

Başta teknik direktör Metin Diyadin ve ekibini, sportif direktör Baki Mercimek’i ve tüm futbolcuları kutladığını aktaran Akyüz, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü, başkentimizin iki güzide kulübü, aralarında bir rekabet olduğu doğru ancak bu rekabet özellikle son yıllarda hiçbir zaman dostluğu bozacak seviyeye gelmemiştir. Bu karşılaşmada da Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü başkanları ve yöneticileri olarak yan yana oturup dostça maç izledik. Sahada oynanan oyunda iki takımın oyuncularının gayet sportmence ve centilmence davrandıklarını düşünüyorum. Bundan dolayı iki takım oyuncularını da kutluyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlara sağlıklı, seyircili ve başarılı bir sezon diliyorum. Bu organizasyonu başarılı bir şekilde düzenleyen TSYD Ankara Şubesine de teşekkür ediyoruz."