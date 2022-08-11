Gençlerbirliği yönetiminden Anıtkabir’e ziyaret

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden başkent ekibi Gençlerbirliği'nde 31 Temmuz 2022'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da başkan seçilen Talip Çankırı, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir meydanından yürüyerek üzerinde “Gençlerbirliği Spor Kulübü” yazılı kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengi, mozoleye koyan başkan Talip Çankırı ve yönetim kurulu üyeleri saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir merdivenlerinde toplu olarak hatıra fotoğrafı çektiren Gençlerbirliği Başkanı Talip Çankırı ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni yazan Gençlerbirliği Başkanı Talip Çankırı şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Atamız… Kurduğun Cumhuriyet ile yaşıt olmanın gururunu her zaman yaşıyor, Cumhuriyetin ve başkentin takımı olmakla her zaman övünüyoruz. Senin ilkelerinden bir gün dahi vazgeçmeden, dün ve bugün olduğu gibi yarın da göstermiş olduğun yolda ilerlemeye devam edeceğiz. 100. yılımızda yürüdüğümüz bu yolda Türk futboluna sizin gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda çevik ve ahlaklı gençleri kazandırmaya, altyapımızda eğitim verdiğimiz sporcularımızın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğimize huzurunuzda söz veriyoruz. Sizi özlüyor, şükran ve minnetle anıyoruz…”

ANKARA, (DHA)