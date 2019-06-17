Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımları da yapıldı.

17 Haziran 2019, Pazartesi 21:17
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Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı

İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Başkan Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İlk bölümü basın mensuplarına açık olan toplantı daha sonra gazetecilerin salondan ayrılması ile devam etti. 

Toplantı sonunda yapılan açıklamada öncelikli olarak görev dağılımının ve gündeme dair değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi. 

Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı şu şekilde oldu: 

Başkan: Murat Cavcav 

Başkan Vekili: Arif Ölmez 

Genel Sekreter: İlke İğrek 

Sayman: Murat Öngelen 

İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Şahin Kartal 

Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Garip Ayaz 

Basın Sözcüsü: Musa Samur 

Altyapıdan Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Kerem Doğan 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Merdan Hürmeydan 

Bülent Üstündağ 

Mehmet Emin Gür 

H. Kemal Yurttakalan 

Osman Kaçar 

Mahmut Alanya 

Canpolat Aras 

Özgür Erdem İncesu 

Talip Çankırı 

Kadir Kudret Hatipoğlu 

Ersin Özel 

İHA

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