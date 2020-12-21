Gençlerbirliği yenilenme çalışması yaptı

Başkent derbisinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, Süper Lig’in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi İlhan Cavcav Tesisleri’nde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Kırmızı-siyahlılar, ısınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla günü tamamladı.
Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği maçı, 24 Aralık Perşembe günü oynanacak.
https://twitter.com/kirmizikara/status/1340970347265449984