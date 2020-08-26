Gençlerbirliği, yeni sezon formalarını tanıttı

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, 2020-2021 sezonunda giyeceği üç formayı sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile tanıttı. Hafta başından itibaren “Gençliğin İsyanı” sloganıyla tanıtım çalışmasının başlatıldığı formalar, 26 Ağustos Çarşamba günü 19.23’te “Biz Ankara’yız! Biz Gençlerbirliği’yiz!” sloganıyla paylaşıldı.

Tanıtım videosunda Gençlerbirliği’nin altyapısında yetişen üç isim Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen ve Arda Kızıldağ yer aldı. Çubuklu klasik Kırmızı Kara formanın yanı sıra beyaz formanın yeni dizayn edilmiş hali de futbolcular tarafından çok beğenildi. Ayrıca siyah yıldızlı alternatif forma da futbolcuların büyük beğenisini kazandı.