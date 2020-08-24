Gençlerbirliği yeni sezon formalarını tanıtmaya hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon formalarının tanıtımını bir kampanya duyurusu ile başlattı. “Gençliğin İsyanı” sloganıyla yapılan tanıtım görsellerinde Gençlerbirliği’nin altyapısında yetişen ve A takımda halen forma giyen Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen ve Arda Kızıldağ yer aldı.

Görsellerde futbolcuların yüzleri silüet olarak gösterilirken forma görselleri için “Gençliğin İsyanı… 26 Ağustos, 19.23!” tarihi verildi.

Gençlerbirliği yeni sezon formaları 26 Ağustos Çarşamba günü 19.23’te kulübün tüm sosyal medya hesaplarından yayınlanacak video ile taraftarlarla buluşacak.