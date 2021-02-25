Gençlerbirliği, Süper Lig’in 27. haftasında Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki Gençlerbirliği, ligde son 8 maçtır kazanamıyor. 20 puanla ligin son sırasında yer alan Başkent ekibi, Malatyaspor’u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Konyaspor'a karşı şok bir mağlubiyet alan ve Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran konuk ekip, maça sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde çıkacak. 30 puanla 13. sırada bulnan ve 5 maçtır galibiyete hasret kalan Malatyaspor, Ankara'dan 3 puanla evine dönmenin hesaplarını yapıyor.

Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maçı Alper Ulusoy yönetecek. Saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:

Gençlerbirliği: Nordtfeld, Ömürcan, Zargoü, Arda, Polomat, Piris, Furman, Candeias, Sefa, Ayite, Lima

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace, Hadebe, Mallan, Zeki, Lukoki, Fofana, Umut, Kubilay

Gençlerbirliği'nde rahatsızlığı bulunan Sio ve sakatlıkları devam eden Diego, Johansson ile Stancu, sahada olamayacaklar. Malatyaspor'da ise Adem ve Acquah cezaları nedeniyle Ankara deplasmanında görev alamayacaklar.