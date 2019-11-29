İddaa programında Türkiye Süper Ligi’nin açılış maçında teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile çıkış yakalayan Gençlerbirliği, 3 haftalık beraberlik serisini sonlandırmak isteyen Yeni Malatyaspor ile karşılaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

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Kasımpaşa deplasmanında geriye düşmesine rağmen maçı bırakmayan Alkaralar, Stancu’nun maçın sonlarına doğru bulduğu 2 golle 3 puanı aldı ve son 3 haftada topladığı 7 puanla düşme hattının dışına çıkmayı başardı. Antrenör Hamza Hamzaoğlu ile henüz maç kaybetmeyen Gençlerbirliği’nde Ahmet Oğuz’un sakatlığı sürüyor.

Deplasmanda aldığı 2 beraberliğin ardından evinde Fenerbahçe’yi ağırlayan Yeni Malatyaspor sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran konuk ekipte önemli bir eksik yok.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasında önceki sezon oynanan iki maçı da Yeni Malatyaspor kazandı.

• Yeni Malatyaspor 25 golle ligin en fazla gol atan ekibi.

• İki antrenörün daha önceki 6 maçında Sergen Yalçın bir kez 3 puan alabildi.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği seçenek Yeni Malatyaspor’un maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %26’sı konuk ekipten galibiyet bekliyorlar.

• İddaa bülteninde Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Üstü. Üyelerin yaklaşık %12’si maçta filelerin en az 3 kez havalanacağını düşünmekte.

CANER İŞBEĞENDİREN’İN ÖNERİSİ İSE…

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa’yı mucizevi bir şekilde yenen G.Birliği, Sio ve Candeias’ın yokluğuna rağmen 3 puanı hanesine yazdırdı. Başkent ekibi son dönemde hücum bölgesinde daha fazla reaksiyon göstermeye başladı. Yeni Malatyaspor ise Ankara’ya eksiksiz gidiyor. Bu sezon Jahovic ve Guilherme özellikle önemli işler yapıyorlar. Malatya kazanamasa bile bu maçta onların gol bulması için açılan oran, kombine kuponlar için tatmin edici. Ben, Yeni Malatyaspor’un mutlaka skor bulacağını düşünüyorum.