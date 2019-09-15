Gençlerbirliği yeni başlıyor

Bir sezonluk aranın ardından Süper Lig’e geri dönen Gençlerbirliği, sezona istediği gibi başlayamadı.

Rizespor’a 1- 0, Gazişehir’e 4-1 ve son olarak Başakşehir’e 2-1 kaybeden Başkent temsilcisi, 3’te 0 yaptı. Mustafa Kaplan yönetiminde çıkış arayan Kırmızı-Siyahlılar milli arayı çok iyi değerlendirdi.

Eksiklerini kapatan Ankara ekibi, bu akşam oynanacak Trabzonspor karşılaşmasıyla yeni bir sayfa açmak istiyor. Gençler, Fırtına’yı mağlup ederek ilk 3 puanını almayı ve galibiyet serileri için ilk adımını atmayı hedefliyor.