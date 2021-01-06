Ümit Milli Takım 'da oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki 10 numara Erkan Eyibil, Go Ahead Eagles formasını da kapmış durumda. Son olarak PSV2'yi 3-0 yendikleri maçta muhteşem bir performans sergileyen ve bir de gol atan Erkan Eyibil 90 dakika sahada kalmıştı.

Daha önce bir çok transfer döneminde ismi Süper Lig kulüpleriyle anılan Erkan Eyibil için Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin devrede olduğu öğrenildi.

Berat Özdemir'i Trabzonspor 'a 2.5 milyon Euro'ya satan Gençlerbirliği'nin bu oyuncunun yerini 19 yaşındaki genç yetenekle doldurmayı planladığı gelen haberler arasında.

Go Ahead Eagles formasıyla bu sezonun ilk yarısında 14 maça çıkan yıldız adayı bir gol bir de asist yapmıştı.