Süper Lig 'de Alanyaspor ve Erzurumspor galibiyetleriyle seri yakalayarak ateş hattından kurtulan Gençlerbirliği, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Başkent ekibi, 5. tur maçında TFF 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Tuzlaspor'u konuk edecek. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak.

Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

17 Aralık Perşembe günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 13.00'te başlayacak. Koray Gençerler'in düdük çalacağı müsabaka A Spor'dan yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Gençlerbirliği 5. tura nasıl geldi?

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan dahil olan Gençlerbirliği, Kırşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Tuzlaspor 5. tura nasıl geldi?

Rakibi gibi 4. turdan Türkiye Kupası'nda boy göstermeye başkalayn Tuzlaspor, Sultanbeyli Belediyespor'u 5-1 mağlup ederek 5. tura adını yazdırdı.