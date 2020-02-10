Trabzonspor'un Gençlerbirliği galibiyetinin perde arkası!
Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu ve deplasmanda kritik üç puanı aldı. Bordo - Mavililer, ligin ikinci yarısında puan kaybetmeme serisini 3 maça çıkardı. İşte Trabzonspor galibiyetinin perde arkası!
Süper Lig'de zirve yarışı kıyasıya devam ederken, Trabzonspor 21. haftada Gençlerbirliği karşısında kritik bir üç puan aldı. Deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 ile geçen Bordo - Mavililerin gollerini dakika 79'da penaltından Jose Sosa ve 83'te Anthony Nwakaeme kaydetti.
İşte Trabzonspor'un Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetinin perde arkası...