Süper Lig'de zirve yarışı kıyasıya devam ederken, Trabzonspor 21. haftada Gençlerbirliği karşısında kritik bir üç puan aldı. Deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 ile geçen Bordo - Mavililerin gollerini dakika 79'da penaltından Jose Sosa ve 83'te Anthony Nwakaeme kaydetti.

İşte Trabzonspor'un Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetinin perde arkası...