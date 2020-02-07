Trabzonspor için büyük fırsat... Ligin 21. haftası zorlu kapışmalara sahne olacak. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe bu akşam zirve iddiasını sürdüren Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Lider Sivas ise ikinci Başakşehir’i ağırlayacak. Bir maçı eksik olan ve şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Fırtına ise son 5 maçında 1 kez kazanan Gençlerbirliği ile oynayacak.

Bordo-Mavili ekip, zirve yolundaki rakiplerinin birbirleri ile oynadığı haftada hata yapmak istemiyor. Karadeniz devi, Başkent temsilcisini devirerek, fırsat haftasını iyi değerlendirmeyi ve rakipleri ile puan farkını açmayı hedefliyor. Trabzonspor iyice rahatlamak adına da ligin diğer büyükleri Galatasaray ile Beşiktaş’ın da olası bir puan kaybını bekliyor.

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı 90 dakika beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Gençlerbirliği - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Baiano, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sio, Stancu

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Ndiaye, Ekuban (Sturridge), Nwakaeme, Sörloth

En büyük koz Sörloth

Son dört karşılaşmada 7 gol, 1 asistle oynayan ve rakipler için büyük bir tehdit olan Alexander Sörloth bugün de Fırtına’nın en büyük kozu olacak. Ligde attığı 16 golle krallık yarışında zirvede yer alan 24 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği karşısında da ağları sarsması durumunda bu sezon ilk kez üst üste beş karşılaşmada fileleri havalandırmış olacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in en güvendiği isimlerin başında gelen yıldız oyuncu, Başkent ekibini boş geçmek istemiyor.

Trabzon’un Gençler kâbusu

Gençlerbirliği son dönemde taraftarı önünde Karadeniz temsilcisine büyük bir üstünlük kurdu. Ankara ekibi, Trabzonspor’u konuk ettiği son 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Başkent temsilcisi, Bordo-Mavililer karşısında söz konusu maçlarda 2 galibiyet alırken, 3 de beraberlik yaşadı. Gençlerbirliği’ni deplasmanda son olarak 3 Aralık 2012’de 4-0’lık skorla yenen Fırtına, bugün 7.5 senelik özlemine son vermek istiyor. Gelecek hafta oynanacak Sivas karşılaşması öncesinde puan kaybına tahammülü olmayan Bordo-Mavililer’de galibiyet dışında hesap yapılmıyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de antrenmanlarda yaptığı toplantılarda maçın önemine dikkat çekiyor. Çıkış arayan Gençlerbirliği ise Fırtına’yı devirerek moral bulmanın hesaplarını yapıyor.

Sağ kanada 3 aday...

Devre arasında yapılan transferlerle alternatifli bir kadro oluşturan Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Çimşir 11 oluşturmakta tatlı bir telaş yaşıyor. Özellikle sağ kanatta son kararını veremeyen genç çalıştırıcı, Sturridge, Ekuban ve Guilherme arasında bir tercih yapacak. 3 ismin de idman performansını yakından takip eden Çimşir’in son kararını maç saatine doğru vereceği kaydedildi.

Stancu’ya özel önlem

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir’den savunma oyuncularına uyarı geldi. Genç teknik adam, attığı 11 golle Gençlerbirliği’nin skor yükünü çeken Bogdan Stancu’ya maç boyunca dikkat etmeleri gerektiğini iletti. Rumen forvet, özellikle Campi ile Hosseini ikilisinin sıkı markajında olacak.

Sıradaki rakip Gençlerbirliği

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği’yle de 2-2 berabere kalan Fırtına hesapları tek tek kapatıyor. İkinci devrede Kasımpaşa’yı 6-0, Fenerbahçe’yi de 2-1 deviren Bordo-Mavililer, Gençlerbirliği’ni de yenerek rövanşı almak istiyor.

Sınırda büyük tehlike var

Trabzonspor’da bugün oynanacak Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Joao Pereira, Majid Hosseini, Gaston Campi, Obi Mikel, Guilherme ile Anthony Nwakaeme kart sınırında bulunuyor. Bu isimler bugün kart görmesi durumunda önümüzdeki hafta oynanacak kritik Sivas mücadelesinde forma giyemeyecek. Bu nedenle Hüseyin Çimşir’in, 6 isimle özel olarak görüştüğü ve kart görmemeleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini bildirdiği öğrenildi.

Hamzaoğlu’yla içeride kayıp yok

Ligin 10. haftasında Mustafa Kaplan’ın yerine göreve gelen Hamza Hamzaoğlu ile Gençlerbirliği taraftarı önünde hiç kaybetmedi. Tecrübeli hoca yönetiminde sahasında 5 maça çıkan Başkent temsilcisi, Kayseri, Göztepe ve Gaziantep’i devirirken, Malatya ve Sivas’la da berabere kaldı.