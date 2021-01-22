Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra ligde yükselişe geçen Trabzonspor, Avcı yönetiminde çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Karadeniz temsilcisi ligde topladığı 30 puanla 7. sırada yer alıyor. Trabzonspor, Ankara deplasmanında galip gelerek, çıkışını sürdürmek istiyor. Son haftalarda kötü sonuçlar alan Gençlerbirliği ise bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İki takım arasında oynanan geçen yılki karşılaşmalarda, Trabzon'daki maç 2-2 berabere bitmişti. Ankara'daki müsabaka ise konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

Berat'ın 11'de başlaması bekleniyor!

Trabzonspor’da bu maçta Abdülkadir Ömür sakatlığı, Baker ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Son oynanan Konyaspor karşısındaki 11’inde mecburi değişiklikler yapacak olan teknik direktör Abdullah Avcı’nın, orta sahada cezalı Baker’in yerine yeni transfer Berat Özdemir’e, Abdülkadir Ömür’ün yerine ise Flavio’ya görev vermesi bekleniyor. Ayrıca tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Hosseini’nin de kadroda yer alması bekleniyor. Berat, Avcı’nın görev vermesi durumunda Süper Lig’de eski takımına karşı da ilk kez forma giymiş olacak.

2 oyuncu ceza sınırında!

Bordo-mavililerde, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibinde 3’er sarı kartlı Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi, Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek.















