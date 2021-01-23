Gençlerbirliği - Trabzonspor canlı

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra ligde yükselişe geçen Trabzonspor, Avcı yönetiminde çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Karadeniz temsilcisi ligde topladığı 30 puanla 7. sırada yer alıyor. Trabzonspor, Ankara deplasmanında galip gelerek, çıkışını sürdürmek istiyor. Son haftalarda kötü sonuçlar alan Gençlerbirliği ise bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

MAÇ BAŞLADI!

8. dakikada Vitor Hugo'nun vuruşunda top kaleci Übeyd Adıyaman'da kaldı.

23. dakikada Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, sakatlık geçirdi ama tedavisi yapıldıktan sonra tekrar sahaya geri döndü.

27. dakikada Trabzonspor'da bu kez de Ekuban sakatlandı, sağlık ekibi oyun alana girdi. Tedavisi tamamlanan Ekuban oyuna devam etti.

29. dakikada Gençlerbirliği'nde Soner Dikmen, Berat Özdemir'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

36. dakikada Trabzonspor, Djaniny'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Djaniny attığı gol sonrasında, Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün formasını gösterdi.

43. dakikada Gençlerbirliği'nde Furman, Berat Özdemir'e yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

44. Trabzonspor'da Serkan Asan, Sefa Yılmaz'ın müdahalesi sonrasında sakatlandı. Tedavisi yapılan Serkan Asan oyuna devam etti.

45+1. dakikada Flavio’nun vuruşunda kaleci Übeyd Adıyaman topu kornere çeldi.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başlarken Gençlerbirliği'nde Bogdan Stancu ve Murat Yıldırım oyuna girerken, ilk yarıda sarı kart gören Furman ve Soner Dikmen oyundan alındı.

54. dakikada Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın atttığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

Gençlerbirliği: Übeyd, Ömürcan, Arda, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Furman, Candeias, Sefa, Sio

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 16.00'da başladı. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Berat Özdemir eski takımına karşı oynadı

Gençlerbirliği'nden ara transfer döneminde Trabzonspor'a giden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, eski takımına karşı sahaya çıktı.

Trabzonspor'un ara transfer Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Berat Ayberk, bordo-mavili formayla ilk kez 11'de forma şansı buldu. Özdemir ayrıca eski takımına karşı da ilk kez sahaya çıktı.

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