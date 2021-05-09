Gençlerbirliği tepetaklak!

Karagümrük ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 8. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol taraftan Balkovec’in kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında iyi yükselen Zukanovic’in kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0. 17. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2’ye çıkardı.

Bertolacci’nin savunmanın arkasına pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Borini’nin vuruşunda, savunmaya çarpan top havalanarak filelere gitti: 2-0. İkinci yarıda konuk takım skoru değiştirebilmek adına tüm kozlarını oynadı. Ancak teknik direktör Özcan Bizati’nin sonucu değiştirmek için yaptığı tüm hamleler Karagümrük’ün sert savunması karşısında etkili olamadı. Konuk ekibin aldığı riskler ise ikinci yarının sessizliğini Karagümrük lehine bozdu. Ndao dakikalar 60’ı gösterdiğinde Castro’nun asistini skoru 3-0’a taşıyarak süsledi. Aynı Ndao 76’da farkı 4’e Lens ise penaltından 5’e çıkardı. Gençlerbirliği’nin şeref sayısı uzatmadan genç İlker’den geldi.

Futbolcular yıkıldı

Bitime 2 hafta kala 35 puanın üzerine çıkamayan Gençlerbirliği ligde kalma şansını iyice zora soktu. Kırmızı-Siyahlılar’ın artık lige tutunabilmesi adına kalan iki maçını da galibiyetle tamamlaması gerekirken rakiplerinin de kaybetmesi gerekiyor.



