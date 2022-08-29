Gençlerbirliği taraftarından hakeme kırmızı kart!

Gençlerbirliği transfer yasağına rağmen TFF 1. Lig'e iyi bir başlangıç yapmıştı. Başkent temsilcisi ilk iki haftada Altınordu ve Boluspor maçlarından 4 puan aldı.

TFF 1. Lig'de 3. hafta maçında ise Gençlerbirliği sahasında ligin yeni takımı Pendikspor'u konuk etti. Ev sahibi takım 1-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği gollerle karşılaşmayı 2-1 kaybetti.

Hakem hataları tartışıldı!

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Reşat Onur Coşkunses'in kararları Gençlerbirliği'nin tepki göstermesine neden oldu.

Minik taraftardan kırmızı kart

Gençlerbirliği taraftarı hakem kararlarına tepkisini tribünden gösterdi. Minik bir taraftar maçın hakemi Reşat Onur Coşkunses'e kırmızı kartını çıkartı. Başkent ekibinin twitter hesabından o kare paylaşıldı.

Bazı taraftarlar da yaptıkları yorumlarda "Acilen bu hakemin emekli edilmesi lazım. 3 puanımızı elimizden aldı." ifadelerini kullandı.