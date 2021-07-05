Gençlerbirliği taktik çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Gençlerbirliği, günü taktik ağırlıklı çift antrenmanla geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, güne kuvvet ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlılar, dar alanda gerçekleştirilen taktik oyun ve maçla sabah bölümünü tamamladı.

Akşam bölümünde ısınma hareketlerinin ardından pas koordinasyon çalışan futbolcular, dar alanda çift kale taktik maçı yaptı.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmanlara yeni transfer Ramazan Köse de katıldı.

AA